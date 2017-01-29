Новости Малайзии. В Малайзии спасатели нашли затонувшее туристическое судно и выживших людей в общей сложности 27 человек. Они рассказали, что после крушения все уцелевшие собрались в цепь и пытались удержаться на плаву в ожидании помощи.

На борту находилось более 30 человек. В основном это туристы из Китая. Судно перевозило их на один из островов. Однако на море поднялся шторм и до пункта назначения они так и не добрались. В списке пропавших без вести остаются 4 человека. Поисково-спасательная операция будет продолжена и в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.