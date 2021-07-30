Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

Новости США. Американский штат Пенсильвания оказался под ударом двух торнадо. Пострадали как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромные воронки оставили разрушительный след в разных частях региона. Вихри вырвали и сломали десятки деревьев, перевернули автомобили, повредили и уничтожили несколько зданий. Без электричества остались более 8 000 домов и предприятий.