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Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?

30 июля 2021 10:20
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Новости США. Американский штат Пенсильвания оказался под ударом двух торнадо. Пострадали как минимум 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?-1

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?-3

Огромные воронки оставили разрушительный след в разных частях региона. Вихри вырвали и сломали десятки деревьев, перевернули автомобили, повредили и уничтожили несколько зданий. Без электричества остались более 8 000 домов и предприятий.

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?-6

Будто взорвалась бомба. Как выглядит Пенсильвания после удара двух торнадо?-8

По словам местных жителей, происходящее напоминало кино, как будто взорвалась бомба. Нанесенный ущерб еще только предстоит оценить. В пострадавших районах работают спасатели.

# Торнадо в США # Фотофакт

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