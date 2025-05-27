Брюссель рассматривает возможность отмены директивы о временной защите украинских беженцев. Страны ЕС обсудят этот вопрос в июне. Эксперты предупреждают, что юридических возможностей для дальнейшего продления директивы остается все меньше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники обеспокоены: если выхода из режима временной защиты не будет, это может привести к перегрузке национальных систем предоставления убежища. Напомним, изначально директива вводилась как экстренная мера и предполагала ограничение срока защиты тремя годами – до марта 2025. Позже Еврокомиссия продлила ее на год. Однако сейчас в качестве альтернативы предлагается не пускать украинцев, вернувшихся на родину, назад в ЕС как беженцев.