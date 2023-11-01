Британский словарь Collins назвал словом года ИИ – искусственный интеллект

Словарь английского языка Collins признал ИИ словом 2023 года, пишет ТАСС.

ИИ (искусственный интеллект) по определению британского словаря Collins – «моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ».

На сайте издательства словаря сообщается, что такой выбор обусловлен активным интересом к искусственному интеллекту: многочисленными обсуждениями и спорами о революционной языковой модели на основе ИИ. Эта модель поразила мир способностью к имитации естественной человеческой речи.

ИИ вошел во многие сферы человеческой жизни. Например, он способен к генерации текста или необходимого рецепта, требуется лишь задать вводные данные. При этом на ряду с воодушевление, появившимся от возможностей ИИ, люди начали также беспокоиться и спорить о дальнейших последствиях для человечества при взаимодействии с искусственным интеллектом.

В 2 октября в Великобритании состоится открытие первого международного саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта.