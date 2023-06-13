Британские исследователи научили робота готовить салаты

Новости Великобритании. Исследователи из Кембриджского университета научили робота готовить салаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока помощник знает всего 8 рецептов, но главное, что он обучаем. Машина сначала наблюдала за работой человека, а потом повторила все его действия.

Робот способен анализировать окружающий мир и запоминать предметы. Он уже отличает столовые приборы. А вот с идентификацией овощей пока проблемы. Если человек обхватит морковь рукой, то робот не сможет ее узнать. Пока железного друга стараются не путать обилием ингредиентов и рецептов, но обучение робота специалисты продолжат. Для него уже отсняли специальные ролики, которые помогут быстрее освоиться на кухне.