Прямой эфир

Британские исследователи научили робота готовить салаты

13 июня 2023 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Исследователи из Кембриджского университета научили робота готовить салаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока помощник знает всего 8 рецептов, но главное, что он обучаем. Машина сначала наблюдала за работой человека, а потом повторила все его действия.

Британские исследователи научили робота готовить салаты-1

Робот способен анализировать окружающий мир и запоминать предметы. Он уже отличает столовые приборы. А вот с идентификацией овощей пока проблемы. Если человек обхватит морковь рукой, то робот не сможет ее узнать. Пока железного друга стараются не путать обилием ингредиентов и рецептов, но обучение робота специалисты продолжат. Для него уже отсняли специальные ролики, которые помогут быстрее освоиться на кухне.

# Роботы # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самый большой череп торозавра показали в Дании
13 июня 2023 08:43

Самый большой череп торозавра показали в Дании

В Китае завершился первый этап турнира лодок-драконов. Приняли участие более 800 спортсменов
13 июня 2023 08:39

В Китае завершился первый этап турнира лодок-драконов. Приняли участие более 800 спортсменов

Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен сближением Китая и России
13 июня 2023 08:28

Генсек НАТО Столтенберг обеспокоен сближением Китая и России