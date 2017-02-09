Прямой эфир

Британские депутаты приняли законопроект о Brexit

09 февраля 2017 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Велкобритании. Депутаты Британии приняли законопроект о Brexit. В его пользу высказались 494 парламентария, против – всего 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсудили несколько поправок, одна из них – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit.

Ни одна из поправок не была принята. Теперь законопроект направят на рассмотрение верхней палаты английского парламента – Палаты лордов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
09 февраля 2017 10:38

Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов

Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии
09 февраля 2017 10:37

Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии

Из-за забастовки рабочих в Берлине отменены более 130 рейсов: авиасообщение с Минском сохраняется
08 февраля 2017 19:54

Из-за забастовки рабочих в Берлине отменены более 130 рейсов: авиасообщение с Минском сохраняется