Британские депутаты приняли законопроект о Brexit

Новости Велкобритании. Депутаты Британии приняли законопроект о Brexit. В его пользу высказались 494 парламентария, против – всего 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсудили несколько поправок, одна из них – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit.

Ни одна из поправок не была принята. Теперь законопроект направят на рассмотрение верхней палаты английского парламента – Палаты лордов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.