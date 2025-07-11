Британия и Франция увеличат численность экспедиционных сил в пять раз – Стармер

Британия и Франция в пять раз увеличат численность своих экспедиционных сил, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Sky News.

Он сообщил, численность может достичь 50 тыс. военных. Стармер также указал, что речь идет про британские и французские силы быстрого реагирования, в которых НАТО участвовать не будет.

Также премьер Британии сообщил, что Лондон и Париж хотят углубить взаимодействие в сфере ядерного сдерживания. Он считает, что данная декларация покажет всем, что противникам будет дан ответ.

Кроме этого, Стармер сообщил, что Британия и Франция будут сближать свои оборонные сектора стран «как никогда до этого».