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Британия и Франция увеличат численность экспедиционных сил в пять раз – Стармер

11 июля 2025 13:19
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Британия и Франция увеличат численность экспедиционных сил в пять раз – Стармер-0

Британия и Франция в пять раз увеличат численность своих экспедиционных сил, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Sky News. 

Он сообщил, численность может достичь 50 тыс. военных. Стармер также указал, что речь идет про британские и французские силы быстрого реагирования, в которых НАТО участвовать не будет.

Также премьер Британии сообщил, что Лондон и Париж хотят углубить взаимодействие в сфере ядерного сдерживания. Он считает, что данная декларация покажет всем, что противникам будет дан ответ.

Кроме этого, Стармер сообщил, что Британия и Франция будут сближать свои оборонные сектора стран «как никогда до этого».

Фото: pixabay

# Международная политика # Кир Стармер

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