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Британия хочет спровоцировать столкновение Турции и РФ – РИА Новости

08 декабря 2025 12:10
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Британия хочет спровоцировать столкновение Турции и РФ – РИА Новости-0

По мнению турецкого эксперта Ибрагима Карагюла, поступок Лондона может стать причиной конфликта между Турцией и Россией в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось об атаке на российский танкер, после которой Анкара послала жесткий сигнал Украине и подчеркнула недопустимость угроз судоходству.

Карагюль отмечает, что Европа стремится перенести конфронтацию с Москвой на Турцию, а серия атак на корабли подтверждает риск прямой конфронтации. По его словам, Польша и другие страны восточной Европы могут быть втянуты в конфликт, если Украине не будет хватать ресурсов.

Министерство иностранных дел Турции выражает обеспокоенность в связи с нападениями на танкеры, а в Москве называют их посягательством на суверенитет Анкары. В Киеве подтвердили, что за нападениями стоят их морские беспилотники.

Фото: pixabay

# Международная политика

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