СВР Украины готовит спецоперацию по вразумлению Рубио и Вэнса – Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Служба внешней разведки Украины подготавливает спецоперацию против госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет РИА Новости.
По словам блогера, речь идет о так называемом «публичном вразумлении» – христианской практике публичного обличения.
Шарий утверждает, что операцию курирует генерал Олег Синянский и что в ней планируется участие ряда американских и европейских политиков и католиков, причем некоторые из них могут участвовать «вслепую».
Он также опубликовал скриншоты документа с именами епископов, кардиналов и богословов, которые якобы будут задействованы в акции.
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