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СВР Украины готовит спецоперацию по вразумлению Рубио и Вэнса – Шарий

08 декабря 2025 11:46
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СВР Украины готовит спецоперацию по вразумлению Рубио и Вэнса – Шарий-0

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Служба внешней разведки Украины подготавливает спецоперацию против госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет РИА Новости.

По словам блогера, речь идет о так называемом «публичном вразумлении» – христианской практике публичного обличения.

Шарий утверждает, что операцию курирует генерал Олег Синянский и что в ней планируется участие ряда американских и европейских политиков и католиков, причем некоторые из них могут участвовать «вслепую».

Он также опубликовал скриншоты документа с именами епископов, кардиналов и богословов, которые якобы будут задействованы в акции.

Фото: pixabay

# Международная политика

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