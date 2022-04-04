Британии грозит торговая блокада из-за нехватки паромов

Новости Великобритании. Британия оказалась на грани торговой блокады. Королевству грозит полная изоляция от материковой части Европы. И к этому привели не решения правительства или политиков, а элементарная нехватка паромов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого тысячи грузовиков стали в многокилометровых пробках, ожидая возможности попасть в ключевой порт страны. Именно через Дувр проходит львиная доля перевозок. Но морская гавань оказалась не в состоянии обслужить такое количество машин, стремящихся переправиться во Францию.