Прямой эфир

Британии грозит торговая блокада из-за нехватки паромов

04 апреля 2022 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британия оказалась на грани торговой блокады. Королевству грозит полная изоляция от материковой части Европы. И к этому привели не решения правительства или политиков, а элементарная нехватка паромов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британии грозит торговая блокада из-за нехватки паромов-1

Из-за этого тысячи грузовиков стали в многокилометровых пробках, ожидая возможности попасть в ключевой порт страны. Именно через Дувр проходит львиная доля перевозок. Но морская гавань оказалась не в состоянии обслужить такое количество машин, стремящихся переправиться во Францию.

Британии грозит торговая блокада из-за нехватки паромов-4

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу порта, власти решили просто перекрыть трассу, ведущую к нему. Когда ситуация сдвинется с места, никто сказать не может. Количество паромов между Британией и Францией резко сократилось после того, как компания-судовладелец из-за финансовых трудностей уволила в прошлом месяце около тысячи сотрудников.

# Торговля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии заявили о начале продовольственного кризиса
04 апреля 2022 11:59

В Германии заявили о начале продовольственного кризиса

Масштабная провокация? В МИД России прокомментировали видеокадры из Бучи
04 апреля 2022 10:01

Масштабная провокация? В МИД России прокомментировали видеокадры из Бучи

В США назвали обладателей премии «Грэмми»
04 апреля 2022 09:18

В США назвали обладателей премии «Грэмми»