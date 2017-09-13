Британец купил дом мечты на Карибских островах, и вот что с ним сделал ураган «Ирма» (фото)
Новости Великобритании. Британец купил дом на Карибских островах, чтобы начать новую жизнь со своей беременной женой и детьми, но четыре дня спустя дом снес ураган.
Кири Колфилд из Лондона только переехал в дом мечты на острове Тортола, крупнейший из Британских Виргинских Островов.
Однако всего через пару дней ураган «Ирма» опустошил остров, а от дома остались лишь руины.
Еще до начала урагана семью эвакуировали. Вернувшись домой Колфилд запечатлел разрушенный дом. Не было ни крыши, ни стен.
Последствия урагана «Ирма» в 20 фотографиях очевидцев
Кири Колфилд:
В пятницу (8 сентября 2017) я купил дом своей мечты в самом красивом месте в мире, в заливе Кейн Гарден, на острове Тортола. Все было совершенно великолепно, но затем в среду (13 сентября 2017) погода ухудшилась и произошло это.
Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма» здесь.
Тортола разрушена в результате сильнейшего в Атлантике урагана.
Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева