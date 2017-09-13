Британец купил дом мечты на Карибских островах, и вот что с ним сделал ураган «Ирма» (фото)

Новости Великобритании. Британец купил дом на Карибских островах, чтобы начать новую жизнь со своей беременной женой и детьми, но четыре дня спустя дом снес ураган.

Кири Колфилд из Лондона только переехал в дом мечты на острове Тортола, крупнейший из Британских Виргинских Островов.