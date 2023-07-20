Боррель обвинил Москву в возможном продовольственном кризисе из-за выхода из зерновой сделки

Мы продолжаем следить за тем, как развивается ситуация после приостановки зерновой сделки. Теперь все суда, идущие в украинские порты, считаются перевозчиками военных грузов, заявили в Минобороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно некоторые районы Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Напомним, 17 июля Москва заявила о выходе из зерновой сделки. Причина этому – невыполнение ранее данных ей обещаний. Сразу после этого цена фьючерсов на пшеницу в США пошла вверх.

Отреагировали на происходящее и в ЕС. Глава европейской дипломатии обвинил Москву в возможном продовольственном кризисе и позже заявил о поставках уже реального, а не аллегорического вооружения Украине. Сегодня, 20 июля, Жозеп Боррель призвал ЕС выделить дополнительные миллиарды на военную помощь Киеву.