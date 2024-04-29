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Боррель: Европейцы не будут погибать за Донбасс, но продолжат помогать Украине

29 апреля 2024 08:06
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Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что жители Европы не будут участвовать в боевых действиях за Украину, но поддерживать Киев не перестанут. Об этом пишет РИА Новости.

«Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше»,  – сказал он.

Он высказал мнение, что конфликт может затянуться до выборов в США и ЕС должен продолжать финансировать Украину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о готовности Парижа поддерживать Украину, невзирая на отсутствие единого мнения по поводу переброски войск.

При этом в Кремле заявили о вероятности военных столкновений в том случае, если в Украину будет направлен европейский контингент.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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