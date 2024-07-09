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Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом

09 июля 2024 06:43
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Международное сообщество подталкивает Украину к мирным переговорам. В списке вероятных модераторов Болгария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом-1

Премьер-министр страны заявил, что намерен предложить мирную инициативу на предстоящем саммите НАТО. По его словам, София выступает за диалог между сторонами и готова быть в нем посредником. При этом переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Напомним, кроме Болгарии, в роли миротворцев готовы также выступить Венгрия и Турция.

# Международная политика # Новости Болгарии

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