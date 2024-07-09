Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом

Международное сообщество подталкивает Украину к мирным переговорам. В списке вероятных модераторов Болгария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международное сообщество подталкивает Украину к мирным переговорам. В списке вероятных модераторов Болгария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр страны заявил, что намерен предложить мирную инициативу на предстоящем саммите НАТО. По его словам, София выступает за диалог между сторонами и готова быть в нем посредником. При этом переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Напомним, кроме Болгарии, в роли миротворцев готовы также выступить Венгрия и Турция.