Болгария хочет быть посредником между Москвой и Киевом

Премьер-министр страны заявил, что намерен предложить мирную инициативу на предстоящем саммите НАТО. По его словам, София выступает за диалог между сторонами и готова быть в нем посредником. При этом переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Напомним, кроме Болгарии, в роли миротворцев готовы также выступить Венгрия и Турция.