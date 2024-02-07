Более тысячи авиарейсов отменены из-за забастовки в Германии

Более тысячи рейсов отменены в Германии из-за масштабной 24-часовой забастовки сотрудников крупнейшей немецкой авиакомпании. Стачка серьезно повлияла на работу аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

90 % самолетов, которые должны были отправиться в рейсы, остались на земле. Эта акция нарушила планы как минимум 100 тысяч пассажиров, которые сейчас вынуждены искать другие способы добраться до мест назначения. Протестующие требуют повышения зарплат. Профсоюзы (организаторы забастовки) заявили, что если в авиакомпании откажутся идти им навстречу, то сотрудники проведут еще одну стачку, которая станет гораздо масштабнее и продолжительнее.