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Более половины жителей Великобритании выступают за отставку премьера

19 июня 2026 08:00
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Согласно новому опросу, более половины жителей Великобритании выступают за отставку премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины жителей Великобритании выступают за отставку премьера-2

Недовольство выросло с 49% в апреле до 57% в июне, а поддержка политика рухнула до 25%. Это худший результат за всю историю наблюдений. Кризис усугубился после отставки министра обороны Джона Хили и его заместителя из-за разногласий по военным расходам. Примечательно, что 52% избирателей, поддержавших лейбористов в 2024 году, теперь требуют ухода премьера.

# Новости Великобритании

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