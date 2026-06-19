Более половины жителей Великобритании выступают за отставку премьера

Недовольство выросло с 49% в апреле до 57% в июне, а поддержка политика рухнула до 25%. Это худший результат за всю историю наблюдений. Кризис усугубился после отставки министра обороны Джона Хили и его заместителя из-за разногласий по военным расходам. Примечательно, что 52% избирателей, поддержавших лейбористов в 2024 году, теперь требуют ухода премьера.