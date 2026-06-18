Европа возвращается к атому! Почему не все страны стали участвовать в энергетическом самосожжении

Чем громче эколозунги, тем тише работают европейские заводы. Зачем Брюссель экстренно возвращает атомную энергетику, которую хоронил последние 20 лет? Кто оказался прав, выбрав надежные мегаватты вместо «зеленых иллюзий»? А также про настоящую цену отрыва от реальности. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич, СТВ:

Март 2026-го. Пригород Парижа. Большой конференц-зал. В креслах – министры энергетики, директора атомных корпораций, главы правительств. На повестке – ядерная энергетика. Та самая, которую Европа последние 20 лет методично списывала в архив: закрывала станции, замораживала проекты, вычеркивала из «зеленых» стандартов. Называла опасной, устаревшей, несовместимой с будущим. На трибуну выходит Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. В 2019 году она лично запускала «Европейский зеленый курс» и обещала континенту новую эру чистой энергии. За ее спиной – 7 лет громких деклараций, триллионы вложенных евро и все более нервный счет за электричество в каждом европейском доме. Досье выходит неприятное.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных станциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Это сокращение было осознанным выбором. Я считаю, это была стратегическая ошибка: отвернуться от надежного, доступного источника энергии с низким уровнем выбросов. Стратегическая ошибка. И это звучит из уст человека, который сам активно проводил и продвигал этот курс. В европейской политике такие вещи обычно вслух не произносят. Что произошло за эти семь лет? И почему признание прозвучало именно сейчас? Начнем с предыстории. 2019 год. Брюссель. Торжественный запуск European Green Deal – той самой Европейской зеленой сделки.