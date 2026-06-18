Европа возвращается к атому! Почему не все страны стали участвовать в энергетическом самосожжении
Чем громче эколозунги, тем тише работают европейские заводы. Зачем Брюссель экстренно возвращает атомную энергетику, которую хоронил последние 20 лет? Кто оказался прав, выбрав надежные мегаватты вместо «зеленых иллюзий»? А также про настоящую цену отрыва от реальности.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич, СТВ:
Март 2026-го. Пригород Парижа. Большой конференц-зал. В креслах – министры энергетики, директора атомных корпораций, главы правительств. На повестке – ядерная энергетика. Та самая, которую Европа последние 20 лет методично списывала в архив: закрывала станции, замораживала проекты, вычеркивала из «зеленых» стандартов. Называла опасной, устаревшей, несовместимой с будущим.
На трибуну выходит Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. В 2019 году она лично запускала «Европейский зеленый курс» и обещала континенту новую эру чистой энергии. За ее спиной – 7 лет громких деклараций, триллионы вложенных евро и все более нервный счет за электричество в каждом европейском доме. Досье выходит неприятное.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных станциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Это сокращение было осознанным выбором. Я считаю, это была стратегическая ошибка: отвернуться от надежного, доступного источника энергии с низким уровнем выбросов.
Стратегическая ошибка. И это звучит из уст человека, который сам активно проводил и продвигал этот курс. В европейской политике такие вещи обычно вслух не произносят.
Что произошло за эти семь лет? И почему признание прозвучало именно сейчас? Начнем с предыстории. 2019 год. Брюссель. Торжественный запуск European Green Deal – той самой Европейской зеленой сделки.
Франс Тиммерманс, европейский комиссар по вопросам климата (2019-2023):
Мы выбираем добиться климатической нейтральности к 2050 году и сделать иные шаги не потому, что это легко, а потому, что это трудно. Потому что эта цель поможет организовать и измерить лучшее из наших сил и умений. Потому что это вызов, который мы готовы принять. Который мы не согласны откладывать. И который намерены выиграть
На бумаге все выглядело чисто: к 2030 году Европа должна была стать витриной новой энергетики. Но бумага не платит счета. Платят домохозяйства, заводы и те, кому не хватило места в красивой презентации.
К 2030 году доля возобновляемой энергии в общем объеме должна была достичь 45%. Ветровые мощности – вырасти более чем вдвое: с 204 до 500 гигаватт. Солнечные – почти вчетверо: с 195 до 740 гигаватт. На дорогах – не менее 30 миллионов электромобилей. А с 2035 года – никаких новых машин с двигателем внутреннего сгорания.
С тех заявлений прошло 7 лет. Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии – собственная структура ЕС – провел аудит. Из 154 заявленных целей лишь 32 выполняются в срок. Еще 15 не просто провисают – они идут в обратную сторону. По ветроэнергетике к 2030 году ЕС недоберет 81 гигаватт от плана. Инвестиции в зеленую энергетику сдувает так же активно. За последние пару лет они сократились на 10%. Вместо ускорения – свободное падение.
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