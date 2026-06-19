Польша и Германия обновили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Министры обороны Польши и Германии подписали в Варшаве новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере – оно систематизирует текущее взаимодействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны договорились о совместной работе в области военной мобильности, развития инфраструктуры, кибербезопасности, космоса, а также уделили особое внимание сотрудничеству в Балтийском море. При этом, в отличие от польско-французского договора от 2023 года, соглашение не предусматривает взаимных гарантий безопасности. Германия стала третьей европейской страной после Франции и Великобритании, с которой Польша заключила подобный договор за последние два года.