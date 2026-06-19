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Польша и Германия обновили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

19 июня 2026 07:57
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Министры обороны Польши и Германии подписали в Варшаве новое двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере – оно систематизирует текущее взаимодействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша и Германия обновили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере-2

Стороны договорились о совместной работе в области военной мобильности, развития инфраструктуры, кибербезопасности, космоса, а также уделили особое внимание сотрудничеству в Балтийском море. При этом, в отличие от польско-французского договора от 2023 года, соглашение не предусматривает взаимных гарантий безопасности. Германия стала третьей европейской страной после Франции и Великобритании, с которой Польша заключила подобный договор за последние два года.

# Новости Польши # Новости Германии

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