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Более половины швейцарцев не могут себе позволить иметь двоих детей

05 октября 2024 13:54
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Дети для граждан Швейцарии стали таким дорогим удовольствием, что многие семьи вынуждены ограничивать себя в их количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины швейцарцев не могут себе позволить иметь двоих детей-2

Недавнее исследование показало, что более половины швейцарцев хотят иметь двоих детей, но не могут себе этого позволить. Четверть респондентов готовы воспитывать троих, но проблема снова упирается в деньги. При этом, как правило, работают во многих семьях оба родителя. Но и это уже не показатель достатка на фоне растущей стоимости жизни. Более половины пар с трудом сводят концы с концами. 

Именно финансовые трудности оказывают наибольшее влияние на планы будущих родителей. Это объясняет общую тенденцию падения рождаемости в странах Европы и демографический кризис.

# Экономический кризис

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