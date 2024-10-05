Более половины швейцарцев не могут себе позволить иметь двоих детей

Дети для граждан Швейцарии стали таким дорогим удовольствием, что многие семьи вынуждены ограничивать себя в их количестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавнее исследование показало, что более половины швейцарцев хотят иметь двоих детей, но не могут себе этого позволить. Четверть респондентов готовы воспитывать троих, но проблема снова упирается в деньги. При этом, как правило, работают во многих семьях оба родителя. Но и это уже не показатель достатка на фоне растущей стоимости жизни. Более половины пар с трудом сводят концы с концами.

Именно финансовые трудности оказывают наибольшее влияние на планы будущих родителей. Это объясняет общую тенденцию падения рождаемости в странах Европы и демографический кризис.