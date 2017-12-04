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Более 90 населенных пунктов обесточила снежная стихия в Украине

04 декабря 2017 18:18
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Новости Украины. Непогода оставила свой след и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за снежной бури обесточенными оказались без малого 90 населенных пунктов. Речь идет о Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Более 90 населенных пунктов обесточила снежная стихия в Украине-1

Обильные осадки привели к обрывам на линиях электропередачи. Для ликвидации последствий разгула стихии в пострадавшие районы направлены бригады энергетиков. Напряженная ситуация отмечается и на дорогах. Быстро растущие сугробы стали ловушками не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков. Выведенная на улицы спецтехника не справляется с объемом работ. Значительно возросло количество ДТП. На некоторых трассах организованы пункты обогрева.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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