Более 90 населенных пунктов обесточила снежная стихия в Украине

Новости Украины. Непогода оставила свой след и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за снежной бури обесточенными оказались без малого 90 населенных пунктов. Речь идет о Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Обильные осадки привели к обрывам на линиях электропередачи. Для ликвидации последствий разгула стихии в пострадавшие районы направлены бригады энергетиков. Напряженная ситуация отмечается и на дорогах. Быстро растущие сугробы стали ловушками не только для легковых автомобилей, но и для грузовиков. Выведенная на улицы спецтехника не справляется с объемом работ. Значительно возросло количество ДТП. На некоторых трассах организованы пункты обогрева.