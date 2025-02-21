Вашингтон намерен выйти из ООН полностью

Также запрещается вновь вступать в организацию без разрешения сената и принимать участие в миротворческих миссиях ООН.

Сенаторы-республиканцы США выдвинули законопроект о том, чтобы окончательно вывести Соединенные Штаты из ООН и перестать финансировать ее учреждения. Об этом пишет РИА Новости.

В законопроекте содержится требование о выходе США из договора 1947 года о штаб квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент Дональд Трамп издал указ о пересмотре своего отношения к участию в ООН, отметив, что организация плохо управлялась.

Ранее он же подписал указ о выводе страны из ВОЗ и сокращении объемов финансирования других организаций, включая БАПОР и Совет ООН по правам человека, а также о начале расследования в отношении ЮНЕСКО.