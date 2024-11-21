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Более 600 тыс. человек остались без света из-за шторма в США

21 ноября 2024 06:27
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Более 600 тысяч человек остались без электричества из-за мощного шторма, который обрушился на северо-западное побережье США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 тыс. человек остались без света из-за шторма в США-2

Он принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого превышает 160 километров в час. Падающие деревья повредили десятки домов и автомобилей, завалили дороги и железнодорожные пути. Возникли перебои со связью и интернетом. Сообщается как минимум об одном погибшем. 

Власти штата Вашингтон призвали людей укрыться в надежных помещениях и не выходить на улицу. По прогнозам синоптиков, непогода ослабнет лишь к концу недели.

# Природные катаклизмы

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