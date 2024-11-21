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Bloomberg: Украина впервые ударила по РФ ракетами Storm Shadow

21 ноября 2024 06:12
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ВС Украины атаковали британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow объекты на территории России. Это произошло в первый раз, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В материале сказано, что власти Киева первый раз осуществили запуск крылатых ракет, переданных ВСУ Англией, по объектам военного назначения в глубине РФ.

Ранее в The Times выходила статья о просьбе Лондона к Вашингтону разрешить Киеву удары по объектам на территории Российской Федерации. Наведение снарядов Storm Shadow невозможно без применения систем США.

# Международная политика

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