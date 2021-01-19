Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии
Новости Японию. На севере Японии при уборке снега погибли более 60 человек. Жители, большинство из которых пожилые, пытаясь очистить крыши своих домов, падали вниз. Некоторые погибали под снежными завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Печальной статистикой обеспокоены власти страны. Районам, где не хватает ресурсов для уборки снега, окажут экстренную финансовую помощь.
Сильнейшие снегопады не прекращаются в регионе с минувшего месяца. В результате разгула непогоды в некоторых районах нарушено движение транспорта, зачастую наблюдаются перебои в подаче электричества, авиакомпании отменяют внутренние рейсы.