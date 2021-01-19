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Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии

19 января 2021 16:04
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Новости Японию. На севере Японии при уборке снега погибли более 60 человек. Жители, большинство из которых пожилые, пытаясь очистить крыши своих домов, падали вниз. Некоторые погибали под снежными завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии-1

Печальной статистикой обеспокоены власти страны. Районам, где не хватает ресурсов для уборки снега, окажут экстренную финансовую помощь.  

Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии-4

Сильнейшие снегопады не прекращаются в регионе с минувшего месяца. В результате разгула непогоды в некоторых районах нарушено движение транспорта, зачастую наблюдаются перебои в подаче электричества, авиакомпании отменяют внутренние рейсы.  

# Снегопады # Фотофакт

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