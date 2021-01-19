Более 60 человек погибли при уборке снега в Японии

Новости Японию. На севере Японии при уборке снега погибли более 60 человек. Жители, большинство из которых пожилые, пытаясь очистить крыши своих домов, падали вниз. Некоторые погибали под снежными завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.