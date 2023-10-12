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Минздрав Палестины: в больницах нет свободных мест, медикаменты на исходе

12 октября 2023 06:31
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Армия Израиля сообщает, что в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Палестины: в больницах нет свободных мест, медикаменты на исходе-1

Число жителей Газы, покинувших свои дома после эскалации конфликта, приближается к 340 тысячам человек – это данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В медицинский комплекс Аль-Шифа поступает большое количество раненых в результате обстрелов армией Израиля жилых кварталов. Минздрав Палестины сообщает, что койки в больницах полностью заполнены. Пострадавших размещают на земле. Лекарства, медикаменты, топливо для генераторов на исходе. На границе с анклавом по-прежнему действует полная блокада.

# Международная политика # Фотофакт

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