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Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа планируют провести 13 октября

12 октября 2023 07:00
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Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг сектора Газа запланировано на завтра, 13 октября. Как отмечает источник в международной организации, встреча вызвана ухудшением положения в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа планируют провести 13 октября-1

Число погибших в результате израильских ударов достигло 1 200, ранены 5 тысяч 600 человек, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение ХАМАС объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.

# Международная политика # Фотофакт

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