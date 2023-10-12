Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа планируют провести 13 октября

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг сектора Газа запланировано на завтра, 13 октября. Как отмечает источник в международной организации, встреча вызвана ухудшением положения в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате израильских ударов достигло 1 200, ранены 5 тысяч 600 человек, сообщают сегодня СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение ХАМАС объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.