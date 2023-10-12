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В Индии скоростной поезд сошёл с рельсов – 4 человека погибли, более 100 пострадали

12 октября 2023 07:40
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Новости Индии. Четыре человека погибли при крушении скоростного поезда на востоке Индии. С рельсов сошли 12 вагонов, многие из которых перевернулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии скоростной поезд сошёл с рельсов – 4 человека погибли, более 100 пострадали-1

Пострадали более 100 человек, 20 из них в критическом состоянии доставлены в больницы. Для эвакуации пассажиров власти выделили автобусы, около полутора десятков поездов, курсирующих по этому маршруту были перенаправлены. На месте крушения работают спасатели и полиция, причины происшествия выясняются.

# Авария # Новости Индии # Фотофакт

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