Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец

Новости Австралии. 80-летний австралиец стал донором в 1173 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. 80-летний австралиец стал донором в 1173 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В крови мужчины есть редкие антитела, которые используются для создания лекарства. Вакцина необходима матерям с заболеванием крови, из-за которого тело отторгает плод.
За 60 лет благодаря Джеймсу Харрисону на свет появились более 2 миллионов 400 тысяч детей. В 1999 году Харрисона наградили Орденом Австралии, а в 2003 он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. В мае 2018 года австралиец стал донором в последний раз, поскольку после 80 лет сдавать кровь в стране запрещено.