Более 2 миллионов 400 тысяч детей родились благодаря крови, которую сдал австралиец

За 60 лет благодаря Джеймсу Харрисону на свет появились более 2 миллионов 400 тысяч детей. В 1999 году Харрисона наградили Орденом Австралии, а в 2003 он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сдавший больше всего крови. В мае 2018 года австралиец стал донором в последний раз, поскольку после 80 лет сдавать кровь в стране запрещено.