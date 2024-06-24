Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, также погибли несколько гражданских лиц. Ближайшие три дня в республике объявлены днями траура. Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме этого, еще одно нападение произошло в одном из населенных пунктов, где злоумышленники обстреляли полицейскую машину. Ранения получил один сотрудник. В республике ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статье теракт. Сообщается о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.