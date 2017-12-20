Боевики ИГИЛ взяли ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш

Новости Египта. Ответственность за атаку на аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики обстреляли воздушную гавань и взорвали снаряд, в то время, когда её посещали представители правительства Египта – министр обороны и глава внутренних дел. В результате нападения погиб военнослужащий, ещё двое получили ранения.

На севере полуострова военные уже несколько лет проводят антитеррористическую операцию против группировок исламистов.