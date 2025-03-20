Bloomberg: в ЕС не намерены соглашаться с условиями РФ по Украине

Европейские страны заявляют, что не примут условия РФ по разрешению конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Во вторник лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали прекращение военных действий и нормализацию отношений.

Российская сторона подчеркнула важность прекращения в Украине мобилизации и перевооружения ВСУ, а также заявила о готовности к долгосрочному мирному решению с учетом своих интересов.