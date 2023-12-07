Bloomberg: союзники США в шоке от политики Вашингтона по Украине

Блокировка в США результатов голосования о предоставлении Киеву помощи может вызвать негативные последствия и ослабить доверие к Вашингтону со стороны союзников. Об этом заявил эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн Bloomberg, передает РИА Новости.



Он отметил, что мир может утратить веру в надёжность Соединённых Штатов.

Сложности американской внутренней политики, связанной с помощью Киеву, создают угрожающий прецедент. Ранее Белый дом попросил у Конгресса 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, однако не нашел поддержки.

Ранее республиканцы отказались поддерживать Украину до тех пор, пока не будет изменена политика США в области обороны границ. Если Конгресс не согласится с решением о предоставлении помощи Украине, то оно будет принято после рождественских каникул. Тем временем ранее выделенные Киеву средства заканчиваются.