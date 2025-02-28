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Биткоин упал в цене ниже $80 тысяч

28 февраля 2025 07:06
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Курс биткоина впервые с 10 ноября прошлого года снизился до 75,555 долларов, приводит цифру ТАСС по данным площадки Binance. По состоянию на 05:44 по московскому времени.

К шести часам утра по Москве биткоин уже находился на отметке в $80,786 тысяч.

В конце января текущего года биткоин впервые достиг исторического максимума: курс составил 109 588 долларов. А после криптовалюта пошла на спад. Сообщается, что это связано с тем, что американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики, Китая и Канады.

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