Биткоин упал в цене ниже $80 тысяч

Курс биткоина впервые с 10 ноября прошлого года снизился до 75,555 долларов, приводит цифру ТАСС по данным площадки Binance. По состоянию на 05:44 по московскому времени.

К шести часам утра по Москве биткоин уже находился на отметке в $80,786 тысяч.

В конце января текущего года биткоин впервые достиг исторического максимума: курс составил 109 588 долларов. А после криптовалюта пошла на спад. Сообщается, что это связано с тем, что американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины на товары из Мексики, Китая и Канады.