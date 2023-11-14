Bild: в Германии призывают лишить палестинку Сахвиль гражданства за антисемитизм

Политики ФРГ требуют лишить Риму Сахвиль, известную как «беженка Меркель», немецкого гражданства и выслать из страны за ее выступления на почве антисемитизма. Об этом пишет РИА Новости



Сахвиль, ставшая при Меркель символом миграционной политики, на днях опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях антисемитский лозунг.

Германские политические деятели, в том числе депутат Бундестага Экхардт Реберг и лидер фракции консерваторов в Бундестаге Торстен Фрай, высказали свое неудовольствие по поводу этого поста. Они призывали лишать гражданства тех, кто не поддерживает демократические ценности Германии, и подчеркнули, что антисемитам и сторонникам ХАМАС не место в ФРГ.