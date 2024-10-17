BI: Украина потеряла около 40 немецких танков Leopard в СВО

С начала специальной военной операцией Украина лишилась почти 40 германских танков «Леопард». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Издание также пишет, что и Россия, и Украина оборудуют танки экранами для защиты от дронов. Цена экрана для Leopard – 20 тыс. долларов, установка занимает 12 часов. Также один из бывших военных танкистов ВСУ заявил об отсутствие в старых танках Leopard системы вентиляции.

При этом в России полагают, что поставка оружия в Украину затягивает процесс и вовлекает в него государства НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поставки оружия в Россию будут законным объектом для России.