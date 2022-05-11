Безотходное производство красоты. Рисунки 8-летнего гения из Индии наносит на автомобили специальный робот

Новости Индии. Первый арт-автомобиль, нарисованный роботом. В Индии воплотили идею восьмилетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже прославился тем, что его работы продаются за баснословные деньги. Одна из картин недавно ушла за 100 тысяч долларов. Теперь идеи рисунков вундеркиндов решили наносить на автомобили.