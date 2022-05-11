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Безотходное производство красоты. Рисунки 8-летнего гения из Индии наносит на автомобили специальный робот

11 мая 2022 08:53
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Новости Индии. Первый арт-автомобиль, нарисованный роботом. В Индии воплотили идею восьмилетнего мальчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безотходное производство красоты. Рисунки 8-летнего гения из Индии наносит на автомобили специальный робот-1

Он уже прославился тем, что его работы продаются за баснословные деньги. Одна из картин недавно ушла за 100 тысяч долларов. Теперь идеи рисунков вундеркиндов решили наносить на автомобили.

Безотходное производство красоты. Рисунки 8-летнего гения из Индии наносит на автомобили специальный робот-4

Плюс очень необычным способом. Система имеет 1 000 форсунок в покрасочной головке, которая плотно прилегает к кузову автомобиля, чтобы обеспечить нанесение 100 % краски на автомобиль без образования тумана в воздухе. Так что в этом проекте полностью безотходное производство красоты.

# Художник # Фотофакт

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