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«Бес попутал». Захарова отреагировала на кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

16 декабря 2024 07:41
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что христианские ценности в Украине разрушаются и заменяются неонацизмом. Об этом пишет РИА Новости.

Так она прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре во время Рождественского поста, назвав это лучшей иллюстрацией происходящего. Захарова отметила, что сейчас происходит захват святынь для придания им канонической легитимности.

«…вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал» , – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Украинские власти организовали масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, ссылаясь на ее связи с Россией. Сотрудники СБУ проводят обыски у священнослужителей, а украинские суды выносят обвинительные приговоры.

# Международная политика # Мария Захарова

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