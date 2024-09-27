Берлин сообщил подробности размещения немецкой бригады в Литве

Власти Германии сообщили новые подробности размещения немецкой бригады в Литве. Ратификация договора между двумя странами состоится уже в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу после в Прибалтийскую республику прибудет первая группа солдат, это 500 военных. А всю 5-тысячную бригаду бундесвера развернут в Литве в 2027-м. Об этом заявил глава Минобороны Германии в ходе своего визита в Вильнюс. В Литве с нетерпением ждут переброски контингента. Сейм страны единогласно проголосовал за рассмотрение в срочном порядке подписанного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое также закладывает юридические основы пребывания немецких солдат и офицеров в стране.