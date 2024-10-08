Белый дом перед выборами обносят двухметровым забором

В Вашингтоне готовятся к выборам президента. Только там ожидают не столько электорального праздника, сколько возможных беспорядков. Поэтому из-за страха перед ними центр американской столицы превращается в крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом для защиты от избирателей по всему периметру обносят двухметровым забором. Причем зоны безопасности решили на всякий случай расширить. Сейчас к закрытой в обычные дни территории добавилась часть площади Лафайет. Усиленные меры безопасности сохранятся до инаугурации нового президента США, которая пройдет 20 января 2025 года. Сами выборы состоятся 5 ноября.

Впрочем, установка дополнительных заграждений не является новшеством, в прошлую предвыборную кампанию закрытая зона также расширялась по мере приближения дня голосования. А после беспорядков в Капитолии заборами обнесли весь центр столицы США.