Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся и слетел в кювет в Польше

У большинства травмы не столь серьезные, жизни людей сейчас ничего не угрожает. Однако для более подробного осмотра пассажиров госпитализировали. Одна женщина пострадала больше остальных: ее на вертолете доставили в больницу. Авария произошла рано утром 13 августа в деревне Хромна. Белорусский автобус вез туристов из Праги в направлении Варшавы, но, перевернувшись, слетел в кювет. По предварительной информации от полиции, водители были трезвыми, но один из них уснул за рулем, что и стало причиной ДТП. На данный момент версия не подтверждена, будет проведено расследование. Пассажиров обеспечат альтернативным транспортом, чтобы все же довезти до места назначения.