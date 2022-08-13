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Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся и слетел в кювет в Польше

13 августа 2022 11:18
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В Польше опрокинулся белорусский автобус с 47 пассажирами. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский автобус с 47 пассажирами перевернулся и слетел в кювет в Польше-1

У большинства травмы не столь серьезные, жизни людей сейчас ничего не угрожает. Однако для более подробного осмотра пассажиров госпитализировали. Одна женщина пострадала больше остальных: ее на вертолете доставили в больницу. Авария произошла рано утром 13 августа в деревне Хромна. Белорусский автобус вез туристов из Праги в направлении Варшавы, но, перевернувшись, слетел в кювет. По предварительной информации от полиции, водители были трезвыми, но один из них уснул за рулем, что и стало причиной ДТП. На данный момент версия не подтверждена, будет проведено расследование. Пассажиров обеспечат альтернативным транспортом, чтобы все же довезти до места назначения.  

# Авария в Польше # Фотофакт

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