Белорусские медики возвращаются домой из Сирии

Миссия выполнена. Белорусские медики возвращаются на родину после продолжительной командировки в Сирию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отряд спецназначения совершает 300-километровый марш на российскую авиабазу в Латакии. Ранним утром колонна автомобилей выдвинулась из Алеппо, где на протяжении месяца работал белорусский военно-полевой госпиталь. Напомним, гуманитарная миссия была организована после разрушительного землетрясения в арабской республике. Помощь оказана более чем 3 000 пациентов. В том числе детям. В сутки врачи принимали до 200 человек.

Проведено несколько сотен хирургических вмешательств и порядка 1 000 лабораторных исследований. Эта командировка стала в каком-то смысле уникальной для белорусского медотряда. Несмотря на готовность военных врачей оказывать помощь в любых условиях, миссия в Алеппо стала первым опытом самостоятельного выполнения подобных задач за пределами Беларуси на протяжении такого длительного времени.