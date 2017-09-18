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Беларусь примет участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая 18 сентября начнется в Вене

18 сентября 2017 08:28
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Новости Беларуси. Здесь будет организована и выставка, посвященная Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Запланированы встречи нашей делегации с представителями Международного агентства по атомной энергии.

Беларусь входит в число государств-основателей МАГАТЭ и активно участвует в проектах, выполняемых под эгидой агентства. Главная миссия МАГАТЭ – помогать государствам-членам в налаживании мирного, безопасного и надежного использования ядерной науки и технологий и предотвращать распространение ядерного оружия.

Беларусь примет участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая 18 сентября начнется в Вене-1

# АЭС в Беларуси # Фотофакт # МАГАТЭ

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