Беларусь примет участие в сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая 18 сентября начнется в Вене

Новости Беларуси. Здесь будет организована и выставка, посвященная Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Запланированы встречи нашей делегации с представителями Международного агентства по атомной энергии.

Беларусь входит в число государств-основателей МАГАТЭ и активно участвует в проектах, выполняемых под эгидой агентства. Главная миссия МАГАТЭ – помогать государствам-членам в налаживании мирного, безопасного и надежного использования ядерной науки и технологий и предотвращать распространение ядерного оружия.