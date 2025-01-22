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«Барселона» победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

22 января 2025 06:35
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ФК «Барселона» одержала победу над ФК «Бенфика» в матче Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

«Барселона» победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов-1

Фото: Pinterest

Поединок прошел в Лиссабоне. Итоговый счет – 5:4 в пользу «Барселоны».

У «сине-гранатовых» 2 пенальти забил Роберт Левандовский (на 13-й, 78-й минутах), два гола на счету Рафиньи (64, 90+6), забитый мяч на счету Эрика Гарсия (на 87-й минуте). У «орлов» хет-триком отличился Вангелис Павлидис (2, 22, 30), в том числе мяч в собственные ворота забил защитник «Барсы» Рональд Араухо (на 68-й минуте).

«Барселона»  с 18 очками находится на втором месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бенфика», имея в запасе 10 очков, занимает 18-ю строчку.

# Футбол

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