«Барселона» победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Поединок прошел в Лиссабоне. Итоговый счет – 5:4 в пользу «Барселоны».

У «сине-гранатовых» 2 пенальти забил Роберт Левандовский (на 13-й, 78-й минутах), два гола на счету Рафиньи (64, 90+6), забитый мяч на счету Эрика Гарсия (на 87-й минуте). У «орлов» хет-триком отличился Вангелис Павлидис (2, 22, 30), в том числе мяч в собственные ворота забил защитник «Барсы» Рональд Араухо (на 68-й минуте).

«Барселона» с 18 очками находится на втором месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бенфика», имея в запасе 10 очков, занимает 18-ю строчку.