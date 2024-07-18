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Эстония запретила въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими номерами

18 июля 2024 06:50
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Демонстрируя открытость и миролюбие, приверженность принципам добрососедства, Беларусь вводит безвизовый режим для европейцев. Политики соседних стран принимают другие абсурдные решения. С полуночи Литва запретила въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины разворачивают на границе обратно независимо от гражданства их владельца или водителя. Накануне вечером также стало известно, что Эстония сделала аналогичные шаги.

Эстония запретила въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими номерами-1

Что касается Литвы, есть одно исключение: до 16 августа можно ввезти легковой автомобиль, не предназначенный для продажи и принадлежащий гражданину нашей страны. Физическое лицо должно иметь визу, временный или постоянный вид на жительство в Литовской Республике и въезжать на автомобиле исключительно в личных целях. Это исключение не действует в отношении автомобилей юридических лиц или используемых в коммерческих целях. Уже находящиеся на территории Евросоюза, в том числе в Литве, легковушки на белорусских номерах должны покинуть страну до 18 января 2025 года. Затем лица, управляющие автомобилями, будут считаться нарушителями. Помимо штрафа, предусмотрена и конфискация транспорта.

# Выезд за границу

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