Эстония запретила въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими номерами

Демонстрируя открытость и миролюбие, приверженность принципам добрососедства, Беларусь вводит безвизовый режим для европейцев. Политики соседних стран принимают другие абсурдные решения. С полуночи Литва запретила въезд в страну легковых автомобилей с белорусскими номерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины разворачивают на границе обратно независимо от гражданства их владельца или водителя. Накануне вечером также стало известно, что Эстония сделала аналогичные шаги.