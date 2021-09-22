Байден на Генассамблее ООН: США не хочет войны

Оптимизма пытался добавить Джо Байден, который сказал, что США – вообще мирная страна и не хочет никакой войны – ни горячей, ни холодной. Суть его речи можно выразить одной фразой: «Ребята, давайте жить дружно!». Вот только этого оптимизма не разделил Китай. Си Цзиньпин намекнул США, что тем не стоит вмешиваться в дела других стран, заявив, что страны мира способны добиваться своих задач, не нанося вред другим государствам.