Генсек ООН: мир стоит на грани пропасти и ещё никогда не подвергался большей угрозе

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. В ней принимают участие более 70 президентов, 30 глав правительств и 20 министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым перед мировыми лидерами традиционно выступил генсек ООН. Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе. Как он отметил, мировое сообщество столкнулось с целым каскадом кризисов, включая продолжающуюся пандемию, проблемы климата и ситуацию в Афганистане. Он озвучил все вопросы, которые будут обсуждаться на неделе. Но по тревожному тону его речи стало понятно, что эти дни пройдут довольно напряженно.