Генсек ООН: мир стоит на грани пропасти и ещё никогда не подвергался большей угрозе

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. В ней принимают участие более 70 президентов, 30 глав правительств и 20 министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. В ней принимают участие более 70 президентов, 30 глав правительств и 20 министров иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым перед мировыми лидерами традиционно выступил генсек ООН. Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе. Как он отметил, мировое сообщество столкнулось с целым каскадом кризисов, включая продолжающуюся пандемию, проблемы климата и ситуацию в Афганистане. Он озвучил все вопросы, которые будут обсуждаться на неделе. Но по тревожному тону его речи стало понятно, что эти дни пройдут довольно напряженно.
Неделя высокого уровня пройдет до 27 сентября в гибридном формате из-за пандемии. Некоторые страны представят видеозаписи выступлений. В штаб-квартире ООН продолжают действовать санитарные ограничения на количество людей в делегации, доступ к залу Генассамблеи для СМИ закрыт.