Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение было заключено в столице Бахрейна – Манаме.

В общей сложности в ходе визита высокопоставленной израильской делегации было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.