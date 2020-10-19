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Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения

19 октября 2020 12:21
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Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение было заключено в столице Бахрейна – Манаме.  

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения-1

В общей сложности в ходе визита высокопоставленной израильской делегации было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения-4

Бахрейн стал второй после ОАЭ за последние месяцы арабской страной, установившей официальные связи с Израилем.

# Международная политика # Фотофакт

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