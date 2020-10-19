Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение было заключено в столице Бахрейна – Манаме.
Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соглашение было заключено в столице Бахрейна – Манаме.
В общей сложности в ходе визита высокопоставленной израильской делегации было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.
Бахрейн стал второй после ОАЭ за последние месяцы арабской страной, установившей официальные связи с Израилем.