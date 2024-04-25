Азербайджан не планирует поставки оружия Украине

Баку не будет поставлять оружие Киеву. Об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, пишет ТАСС.

На международном форуме «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» президент страны, отвечая на вопросы представителей СМИ, сообщил, что республика уже на данный момент передала Киеву более 30 млн евро. Так, к примеру, Баку участвует в восстановительных мероприятия в городе Ирпень.

При этом, как отметил Алиев, оружие Азербайджан поставлять не намерен. «Хоть нас и просят, но мы не можем – мы говорим это открыто и публично – и не будем», подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также акцентировал внимание на том, что у властей Киева была возможность построить нормальное взаимодействие с РФ и избежать вооруженного конфликта.