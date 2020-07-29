Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму

Новости мира. На торгах в Лондоне за рекордную сумму продали автопортрет Рембрандта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право владеть полотном боролись 6 клиентов аукционного дома. Итоговая стоимость составила 14,5 миллионов фунтов стерлингов.

Эта картина была написана в 1632 году, когда художнику было 26 лет. Она считается очень редкой.