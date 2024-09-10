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Автомобильный мост рухнул вместе с машинами на севере Вьетнама

10 сентября 2024 08:08
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Как минимум 13 человек пропали без вести при обрушении автомобильного моста на севере Вьетнама. В реку вместе с частью конструкции рухнули 10 машин и два скутера. Сейчас на месте ЧП идет масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобильный мост рухнул вместе с машинами на севере Вьетнама-2

Данных о жертвах пока нет. К ликвидации последствий происшествия привлекли армейские подразделения. Военным приказано в кратчайшие сроки соорудить понтонную переправу.

Автомобильный мост рухнул вместе с машинами на севере Вьетнама-4

По мнению специалистов, причиной обрушения стал тайфун «Яги», который бушует в стране. Кроме ураганного ветра, он принес с собой сильные ливни, что привело к масштабному разливу рек. Опоры моста не выдержали бурного потока. За прошедшие два дня непогода унесла жизни более 60 человек, эвакуировано свыше 50 тысяч. 1,5 миллиона жителей остались без электричества. По данным синоптиков, тайфун немного ослабевает, но угроза наводнений и оползней остается высокой. 

# ЧП

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